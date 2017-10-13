Україна подала до СОТ новий позов проти Росії
Позов стосується обмеження Росією імпорту з України соків, пива, кондитерських виробів та шпалер.
Україна подала до Світової організації торгівлі новий позов до Російської Федерації, що стосується обмеження імпорту продовольчої та промислової продукції.
Про це заявила торговий представник України - заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська на своїй сторінці Facebook.
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"Україна подала новий позов до РФ у СОТ щодо обмеження імпорту продовольчої та промислової продукції. Сьогодні Україна надіслала вимогу про проведення консультацій з Російською Федерацією", - написала вона.
За її словами, позов стосується обмеження Росією імпорту з України соків, пива, кондитерських виробів і шпалер.
"Протягом 2013-2015 років Росія вжила низку заходів, спрямованих на обмеження імпорту соків, пива, кондитерських виробів, шпалер походженням з України. Як наслідок, експорт продукції в РФ, на традиційний ринок, фактично припинився. Тому Україна сьогодні надіслала вимогу про проведення консультацій з Російською Федерацією щодо обмежувальних заходів щодо імпорту соків, пива і пивних напоїв, кондитерських виробів, шпалер", - повідомила торговий представник.
Микольська підкреслила, що цей позов у СОТ до Росії вже третій.
Як повідомляв УНІАН, у середині лютого 2017 року Україна в рамках свого членства у СОТ подала позов проти Росії за введені Москвою з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.
Взимку 2016 року був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, в першу чергу Казахстану та Киргизстану.
Наприкінці серпня повідомлялося, що Україна до кінця року може подати позов до СОТ з питання поставок сільськогосподарської продукції.