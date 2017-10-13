У Житомирі 20 жовтня проведуть Форум регіонального розвитку - ОДА

Підприємців, представників ОТГ та громадськість Житомирщини запрошують на Форум регіонального розвитку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 20 жовтня у Житомирі відбудеться Форум регіонального розвитку, мета якого – продемонструвати та обговорити можливості регіонального розвитку Житомирської області за рахунок внутрішніх та зовнішніх ресурсів.

За повідомленням житомирського відокремленого підрозділу «Центру розвитку місцевого самоврядування», на форум запрошуються підприємці області, інвестори, представники об’єднаних територіальних громад, міські голови міст Житомирщини, громадських організацій та медіа.

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Серед основних питань заходу:

- залучення інвестицій як драйвер соціально-економічного розвитку регіонів;

- регіональний розвиток через інвестиції: міф чи реальність?;

- регіональне багатство;

- дорожня карта регіонального розвитку.

Серед спікерів – Василь Федюк, радник з питань планування та координації регіонального розвитку групи радників з впровадження державної регіональної політики програми U-LEAD з Європою та Юрій Бойко, засновник та керівник проекту Stock World- комунікаційного центру фондового ринку.

Детальніше про умови реєстрації для участі у форум можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.

Організатори форуму – Житомирський центр розвитку місцевого самоврядування та Агенція регіонального розвитку Житомирської області.

"За детальною інформацією щодо проведення Форуму звертатися до Жанни Соловйової - радника з регіонального розвитку Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування проекту U-LEAD з Європою, тел.: (097) 294-37-53, або Артема Сачука, директор Агенції регіонального розвитку Житомирської області: (097) 016-71-85",- сказано у повідомленні.