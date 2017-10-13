Гривня йде на вихідні з курсом 26,55 за долар

У п'ятницю, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,52/26,55 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,44/31,48 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5380 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 526 угод на суму 300,86 мільйона доларів.