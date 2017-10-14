Суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти голови Нацбанку Гонтаревої

Суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо голови Національного банку України та власника істотної частки банку "Фінанси та кредит".

Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Економічна правда.

Згідно з ухвалою, позивач подав скаргу на бездіяльність органів НАБУ.

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За заявою позивача, він наприкінці серпня направив до НАБУ листа, у якому повідомлялося про вчинені кримінальні правопорушення зазначеними особами. Однак справу досі порушено не було.

На суд представник НАБУ не з'явився. Солом'янський суд, розглянувши аргументи позивача, ухвалив скаргу та зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження.

Раніше УНІАН повідомляв, що Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити слідство проти очільниці Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої.

Нагадаємо, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року і пішла до тривалої відпустки. З 11 травня 2017 року до призначення наступника Гонтаревої обов'язки глави НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Відповідно до Конституції України, глава держави повинен подати на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої, однак конкретні терміни в законодавстві не обмовляються. У кінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на пост глави Нацбанку до кінця вересня.