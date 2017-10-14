У держбюджеті-2018 на оборону заплановано 165 мільярдів гривень – Гройсман

Проектом державного бюджету на 2018 рік на безпеку й оборону передбачено виділити 165 млрд грн.

Про це у відеозверненні з нагоди Дня захисника України повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«165 млрд грн ми запланували на безпеку й оборону у бюджеті економічного зростання на 2018 рік. Підприємства оборонного комплексу забезпечать армію новими танками, новими літаками, бронетехнікою та автомобілями. У наших захисників будуть сучасна зброя та екіпірування, буде гідна заробітна плата. Мій принцип: розвинена економіка держави – захищена країна», - сказав Гройсман.

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Нагадаємо, обсяг витрат на безпеку й оборону в поточному році перевищив 120 млрд грн.