На потреби Збройних сил наступного року буде виділено 84 мільярди гривень – президент

Президент України Петро Порошенко заявляє, що проектом держбюджету на 2018 рік на потреби Збройних сил передбачено виділити 84 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив, виступаючи перед військовослужбовцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області.

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«Якщо у 2017 році на потреби Збройних сил України передбачено 64,5 млрд грн, то, відповідно підписаного мною документу, в проекті бюджету на 2018 рік цю суму заплановано збільшити до майже 84 млрд, і ми зберігаємо той відсоток, щоб на сектор оборони та безпеки було відділено не менше 5% ВВП», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що проектом держбюджету на 2018 рік на безпеку й оборону передбачено виділити 165 млрд грн.