Україна може отримати черговий транш МВФ до кінця року - Данилюк

Міністр фінансів України Олександр Данилюк вважає, що Київ може отримати черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду до кінця поточного року.

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"Ми очікуємо транш до кінця року", - сказав Данилюк 15 жовтня під час брифінгу у Вашингтоні за підсумками переговорів з керівництвом МВФ, що відбулися напередодні, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, це буде залежати від домовленостей щодо ціни на газ для населення. Під час переговорів, зазначив голова Мінфіну, був досягнутий певний прогрес в цьому відношенні, але конкретних домовленостей ще немає.

"Ми просунулися, зафіксували певні принципи, переговори тривають", - зазначив Данилюк.

У МВФ поки не коментують результатів цих переговорів.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонує МВФ нову формулу розрахунку ціни на газ для населення, залишить тарифи без змін до липня 2018 року.