Надходження до місцевих бюджетів зросли майже на третину - прем'єр

Надходження до місцевих бюджетів за 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 31,1 мільярда гривень, або на 30%.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"За 9 місяців 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року надходження до місцевих бюджетів зросли на 31,1 мільярда гривень, або на +30%. А власні доходи місцевих бюджетів 366-ти об'єднаних територіальних громад зросли на 82,7% і становили 6,3 мільярда гривень", - написав він.

Прем'єр також зазначив, що децентралізація залишається для всієї урядової команди і особисто для нього одним з пріоритетних напрямів діяльності.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України в січні-вересні 2017 року склали 605,8 мільярда гривень, що на 135,6 мільярда гривень, або на 28,8% вище показника за аналогічний період 2016 року.