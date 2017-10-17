Криптовалюта в Україні не заборонена законом - Данилюк

Статус кріптовалюти в Україні не визначений законодавством, але це не означає, що криптовалюта заборонена, вважає міністр фінансів Олександр Данилюк. Про це міністр написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, підводячи підсумки роботи української делегації на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, США.

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За його словами, питання фінансових технологій став одним з ключових на зустрічах у Вашингтоні як виклик для традиційних ринків і регуляторів.

"Є багато відкритих питань, і в Україні статус кріптовалюти не визначено законом, але це не означає, що криптовалюта заборонена. Україна повинна стежити за світовими трендами і не втрачати шанс для використання нових технологій і інновацій у фінансовому секторі", - зазначив Данилюк.

Міністр нагадав, що уряд разом з Національним банком та іншими регуляторами фінансового ринку із залученням експертів працює над тим, щоб досліджувати природу кріптовалюти і сформувати позицію з відповідного регулювання в Україні.

Раніше в Національному банку України заявляли, що Bitcoin (криптовалюта) не потрапляє під визначення валюти, але при цьому майнінг (виготовлення криптовалют) не є порушенням законодавства.

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Разом з тим, Нацбанк попередив про ризики використання кріптовалюти, оскільки її статус не визначений законодавчо, та регулятори не несуть відповідальності за можливі ризики і втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валют, яку часто називають криптовалютой або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру, а її випуск може бути проведено випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.

На сьогоднішній день у світі існує понад 1100 криптовалют, загальна капіталізація цього ринку - 133 мільярдів доларів

Як повідомляв УНІАН, українська делегація відбула до Вашингтона (США) для участі у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні. У складі делегації під керівництвом міністра фінансів Олександра Данилюка його заступник Юрій Буца, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов, а також виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.