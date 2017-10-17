МВФ впевнений в успіху переговорів з Україною щодо чергового траншу - НБУ
За інформацією НБУ, також представник Фонду позитивно оцінив успіхи регулятора підтримки макрофінансової стабільності в Україні.
Міжнародний валютний фонд висловив упевненість у досягненні прогресу в переговорах про отримання Україною чергового траншу в рамках фінансування за програмою розширеного фінансування EFF вже в найближчі дні.
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Про це повідомила прес-служба Національного банку України з посиланням на заяву голови Європейського департаменту МВФ Пола Томсена в ході брифінгу на щорічних зборах МВФ і Світового банку у Вашингтоні, США.
За інформацією НБУ, також представник Фонду позитивно оцінив успіхи Національного банку підтримки макрофінансової стабільності в країні.
У свою чергу, виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій в ході заходів у Вашингтоні заявив, що в Україні неможливе стійке та високе економічне зростання без перетворень в рамках програми співпраці з МВФ.
"Співпраця з МВФ і виконання програми реформ є запорукою макроекономічної і фінансової стабільності в середньо - і довгостроковій перспективі. І, що навіть більш важливо для майбутнього країни, програма з МВФ - це шлях реформ, без яких неможливий стійкий і високий економічний ріст. Тому це в інтересах України і надалі йти за програмою з МВФ", - цитує прес-служба слова Смолія.
За інформацією НБУ, представники регулятора у складі української делегації взяли участь у роботі засідання регіональної групи країн-членів МВФ і Світового банку, в яку входить Україна, і провели низку інших робочих нарад.
Зокрема, в ході зустрічі з керівником Центрального банку Швеції Стефаном Ингвесом сторони домовилися продовжувати масштабну програму співпраці між головними банками країн.
В ході зустрічі зі спеціальним представником президента США з питань глобальної економіки і торгівлі Метью Харсагером він запевнив, що США будуть й надалі надавати нашій країні підтримку на шляху реформ.
Як повідомляв УНІАН, українська делегація перебувала у Вашингтоні (США) з 10 по 16 жовтня, беручи участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку. У складі делегації під керівництвом міністра фінансів Олександра Данилюка були його заступник Юрій Буца, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов, а також виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.