Данилюк підвів підсумки переговорів з МВФ та Світовим банком

Україна і Бельгія домовилися прискорити процес усунення подвійного оподаткування між двома державами.

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Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook міністр фінансів Олександр Данилюк, підводячи підсумки роботи української делегації на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, США.

Данилюк зазначив, що ухилення від сплати податків та необхідність ефективної фіскальної політики були визначені глобальними проблемами, які обговорювалися на зустрічах у Вашингтоні.

"Є загальне розуміння, що необхідно активніше боротися з корупцією та ухилення від сплати податків. Це важливо для стабільних надходжень до бюджету і можливості держави забезпечувати соціальні стандарти та надавати громадянам якісні послуги. В контексті України надзвичайно важлива комплексна реформа Державної фіскальної служби, яку ми зараз запроваджуємо, та комплексний перегляд угод про уникнення подвійного оподаткування з іншими країнами", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, торік Міністерство фінансів України заявило про намір найближчим часом провести переговори про перегляд конвенцій про подвійне оподаткування з Німеччиною, Великобританією, Бельгією, Швейцарією і Австрією.