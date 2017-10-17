Українці з початку року сплатили понад 11 мільярдів єдиного податку

Фізичні особи - підприємці у січні вересні збільшили сплату єдиного податку на 51,1%, або на 3,8 мільярда гривень, до 11,1 мільярда гривень. Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, динаміка зростання бюджетних надходжень та кількості платників єдиного податку спостерігається завдяки поліпшенню рівня адміністрування податків, зокрема, спрощення умов ведення бізнесу та оптимізації груп платників спрощеної системи.

"Щорічно ДФС фіксує динаміку збільшення надходжень від платників єдиного податку на 2-3 мільярда гривень. 70% відрахувань в основному припадають на підприємців третьої групи. Якщо в 2014 році обсяг сплаченого єдиного податку становив майже 3,5 мільярда гривень, у 2015 році - 4,8 мільярда гривень, то вже у 2016 році підприємці третьої групи заплатили майже 8,4 мільярда гривень. Тільки за 9 місяців поточного року обсяг сплаченого ними єдиного податку становить більше 8 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДФС, на 1 жовтня зареєстровано 1245,2 тисячі фізичних осіб – підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, що на 137 тисяч осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 27 грудня 2016 року підписав зміни в законодавство по роботі фізичних осіб-підприємців, згідно з яким з 1 січня 2017 року фізособи-підприємці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 гривні в місяць, навіть якщо не мають прибутку.