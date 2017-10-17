Гривня після вихідних зміцнилася до долара та євро

У вівторок, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,47/26,49 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 31,12/31,14 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4611/0,4614 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,4920 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 362 угоди на суму 185,14 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,52/26,55 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,44/31,48 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.