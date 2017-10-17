Міністр фінансів допускає подальші зміни пенсійного законодавства

Уряд України завершує обговорення пенсійної реформи з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком, допускаючи подальше коригування пенсійного законодавства.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю «Голосу Америки» в ході візиту в складі української делегації до Вашингтона, США.

За його словами, на даний час уряд остаточно проговорює фінальну редакцію пенсійної реформи зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом.

«Вони ще остаточно все перевіряють, але я думаю, що у них жодних зауважень не буде. Але навіть якщо потрібно буде щось поправити, навіть з нашої власної ініціативи, це буде можливо», - сказав міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що прийняте Верховною Радою 3 жовтня і введене в дію 11 жовтня законодавство про пенсійну реформу відповідає ключовому посилу Міжнародного валютного фонду і формує в Україні стабільну пенсійну систему.

Як повідомляв УНІАН, закон про підвищення пенсій набрав чинності в Україні з 11 жовтня. Він впроваджує нові вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1 000 грн вже з жовтня.

Ухвалення в Україні пенсійної реформи в рамках цілей програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, що включає скорочення дефіциту Пенсійного фонду, критично важливо для четвертого перегляду програми і виділення Україні п'ятого траншу.