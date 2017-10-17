Названі області України з найкращим бізнес-кліматом (інфографіка)

Вінницька область посіла перше місце серед регіонів України в щорічному рейтингу ділового клімату і стала єдиною областю, де підприємці позитивно оцінили поточний стан ділового середовища.

Читайте такожБізнес покращив ділові очікування шостий квартал поспіль – опитування НБУ

Про це йдеться в матеріалах Інституту економічних досліджень і політичних консультацій з оцінки рейтингу регіонального індексу ділового клімату, оприлюднених на сайті організації.

Згідно з дослідженням, крім Вінницької, до топ-5 областей з найкращим бізнес-кліматом в Україні увійшли Львівська, Рівненська, Тернопільська та Закарпатська області.

При цьому, найгірші результати зафіксовано в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Також повідомляється, що підприємці столиці України м.Києва мають помірні очікування.

Довідка УНІАН. Рейтинг регіонального індексу ділового клімату для України підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми «Лідерство в економічному управлінні».

Оцінки проводяться на основі опитування підприємців за 4 критеріями: якість ділового середовища, поточна ділова активність, довгострокова ділова активність і оцінка основних 3 регуляторних процедур - реєстрації, податкового адміністрування, перевірок.