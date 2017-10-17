Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс у 2,3 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-серпень 2017 року становив 3,279 млрд дол., що в 2,3 раза вище за дефіцит за аналогічний період минулого року на рівні 1,448 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з аналогічним періодом 2016 року виріс на 21,1% - до 27,512 млрд дол., імпорт - на 27,4%, до 30,791 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,89 (за січень-серпень 2016 року - 0,94), а зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 219 країн світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу виріс на 27,9% - до 11,002 млрд дол., імпорту товарів з країн ЄС - на 22,8%, до 13,047 млрд дол.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації виріс на 17,7% - до 2,620 млрд дол., імпорту товарів з Російської Федерації - на 37,2%, до 4,204 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України, за даними Держстату, за січень-липень 2017 року становив 2,7 млрд дол., що в 2,8 раза вище від дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 980,4 млн дол.

За оцінками Національного банку, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в січні-серпні 2017 року зведено з дефіцитом на рівні 3,631 млрд дол., зокрема дефіцит зовнішньої торгівлі товарами становив 5,166 млрд дол.