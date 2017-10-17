Держфінмоніторинг підрахував, скільки мільярдів "відмили" корупціонери

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року виявила підозрілі операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або іншим кримінальним злочином у результаті корупційних дій на 15 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті служби, під час розслідувань фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна, зокрема й екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, в правоохоронні органи передано 164 матеріали.

Також повідомляється, що за 9 місяців Держфінмоніторинг підготував і передав правоохоронцям 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або іншим кримінальним злочином, на 45,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол.

У результаті 28 квітня цього року секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд дол., заарештованих на рахунках Януковича і його оточення.