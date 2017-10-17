Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних терористів на 48 мільйонів

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року заблокувала кошти осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), в розмірі 47,63 млн грн.

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Як повідомляється на сайті служби, загалом за цей період в правоохоронні органи спрямовано 46 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн.

Держфінмоніторинг нагадав, що за весь період проведення розслідувань - з березня 2014 року - в правоохоронні органи спрямовано 198 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму).

Як повідомляв УНІАН, Держфінмоніторинг за 9 місяців цього року підготував і передав правоохоронцям 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів або іншим кримінальним злочином, на 45,2 млрд грн.

Крім того, за цей період служба виявила операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або іншим кримінальним злочином у результаті корупційних дій, зокрема й екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.