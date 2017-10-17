Держфінмоніторинг з початку року виявив операції з відмивання доходів на 45 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу України за 9 місяців 2017 року передала до правоохоронних органів 518 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином.

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«У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 45,2 млрд грн», - повідомляється на сайті служби.

Крім того, за цей період служба виявила операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів або кримінальним злочином у результаті корупційних дій, у тому числі екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням, на 15 млрд грн.

Також за цей період до правоохоронних органів направлено 46 матеріалів про фінансові операції осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на суму 766,85 млн грн, а кошти таких осіб у розмірі 47,63 млн грн заблоковані.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014 року по грудень 2016 року передала до правоохоронних органів більш як 1900 матеріалів з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму 449,8 млрд грн.