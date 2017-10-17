Проект бюджету-2018 допускає управління видатками "в ручному режимі" - експертне управління Ради
На думку парламентських експертів, суперечливими з цієї точки зору є статті 22-23, які надають урядові право розподіляти бюджетні призначення та залишок коштів спецфонду держбюджету.
Ряд статей законопроекту про державний бюджет України на 2018 рік допускають можливість управління державними видатками «в ручному режимі» без відповідного економічного обґрунтування спрямувань і обсягів розподілу бюджетних коштів, що не відповідає вимогам Конституції України.
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Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради за підсумками аналізу проекту держбюджету-2018, розгляд якого у першому читанні заплановано 19 жовтня.
На думку парламентських експертів, суперечливими з цього погляду є статті 22-23, які дають уряду право розподіляти бюджетні призначення і залишок коштів спецфонду держбюджету, сформованого завдяки програмам допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав і міжнародних організацій.
Також експерти висловили ряд інших зауважень. Зокрема, щодо статті 18 проекту, яка дозволяє Міноборони продовжити до 31 березня 2018 року дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діють у 2017 році, що суперечить Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Крім того, експерти відзначили, що розрахунки проекту ґрунтуються на освітній, медичній і пенсійній реформи, проте їх неухвалення чи ухвалення в іншій редакції призведе до розбалансування бюджету, тому його розгляд можливий тільки після ухвалення законів по зазначених реформах.
Крім того, експерти вважають, що доручення Кабінету міністрів забезпечити передачу з державної в комунальну власність вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації не є предметом регулювання закону про держбюджет, так само як і питання оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Також експерти звернули увагу, що передбачене проектом доручення уряду затвердити перелік об'єктів до приватизації в 2018 році не відповідає чинному законодавству, згідно з яким приватизація в Україні здійснюється відповідно до держпрограми.
Посилаючись на фактичну динаміку економічного розвитку в 2016 році і наявні ризики, експерти запропонували замість закладеного в основу проекту сценарію №1 макроекономічного прогнозу з ростом ВВП на 3% й інфляцією на кінець року на рівні 7% застосувати сценарій №3 з ростом ВВП на 1, 2% й інфляцією в 10,5%.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 жовтня планує розглянути затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками в сумі 948 млрд грн і показником дефіциту в сумі 77,9 млрд грн, або в 2,4% ВВП.