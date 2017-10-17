Проект бюджету-2018 допускає управління видатками "в ручному режимі" - експертне управління Ради

Ряд статей законопроекту про державний бюджет України на 2018 рік допускають можливість управління державними видатками «в ручному режимі» без відповідного економічного обґрунтування спрямувань і обсягів розподілу бюджетних коштів, що не відповідає вимогам Конституції України.

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Про це йдеться у висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради за підсумками аналізу проекту держбюджету-2018, розгляд якого у першому читанні заплановано 19 жовтня.

На думку парламентських експертів, суперечливими з цього погляду є статті 22-23, які дають уряду право розподіляти бюджетні призначення і залишок коштів спецфонду держбюджету, сформованого завдяки програмам допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав і міжнародних організацій.

Також експерти висловили ряд інших зауважень. Зокрема, щодо статті 18 проекту, яка дозволяє Міноборони продовжити до 31 березня 2018 року дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діють у 2017 році, що суперечить Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім того, експерти відзначили, що розрахунки проекту ґрунтуються на освітній, медичній і пенсійній реформи, проте їх неухвалення чи ухвалення в іншій редакції призведе до розбалансування бюджету, тому його розгляд можливий тільки після ухвалення законів по зазначених реформах.

Крім того, експерти вважають, що доручення Кабінету міністрів забезпечити передачу з державної в комунальну власність вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації не є предметом регулювання закону про держбюджет, так само як і питання оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Також експерти звернули увагу, що передбачене проектом доручення уряду затвердити перелік об'єктів до приватизації в 2018 році не відповідає чинному законодавству, згідно з яким приватизація в Україні здійснюється відповідно до держпрограми.

Посилаючись на фактичну динаміку економічного розвитку в 2016 році і наявні ризики, експерти запропонували замість закладеного в основу проекту сценарію №1 макроекономічного прогнозу з ростом ВВП на 3% й інфляцією на кінець року на рівні 7% застосувати сценарій №3 з ростом ВВП на 1, 2% й інфляцією в 10,5%.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 жовтня планує розглянути затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками в сумі 948 млрд грн і показником дефіциту в сумі 77,9 млрд грн, або в 2,4% ВВП.