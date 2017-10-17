Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2648.4328 (17 жовтня – 2653.7958)

100 EUR – 3114.2921 (17 жовтня – 3134.1328)

10 RUR – 4.6189 (17 жовтня – 4.6057)

У вівторок, 17 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,45/26,47 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,06/31,09 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,4843 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 572 угоди на суму 322,88 млн дол.