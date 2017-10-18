Керівництву Нацбанку суттєво підвищили зарплати - ЗМІ

Членам правління Нацбанку суттєво підвищили зарплати. Про це повідомили джерела журналістів, йдеться в сюжеті ТСН.

Насамперед мова йде про заступників голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, яка сама вже п’ять місяців перебуває у відпустці. Це видно з декларацій чиновників, які вони за законом зобов'язані внести в жовтні. Виконувач обов'язків глави правління НБУ Яків Смолій отримуватиме рівно вдвічі більше, ніж раніше – 241 тисячу гривень. Дмитро Сологуб зробив приємне дружині, принісши додому на 107 тисяч гривень більше, ніж у серпні. Роман Борисенко та Катерина Рожкова заробляють тепер по 230 тисяч гривень, а Олег Чурій – на 6 тисяч гривень менше.

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Голові правління НБУ передбачається зарплата на рівні 300 тисяч гривень, однак пані Гонтарева перебуває в безоплатній відпустці, тому поліпшену зарплату отримати не встигла. «Я не працюю в НБУ», - твердить вона. Однак, коли президент ухвалить рішення про її звільнення і коли вона відзвітує у Верховній Раді – поки що невідомо. Найімовірніше, 300 тисяч отримуватиме її нинішній перший заступник Яків Смолій, який претендує на посаду голови Нацбанку.

Жоден із членів правління не захотів пояснювати, за які заслуги тепер отримуватиме такі гроші – журналістів відсилають до прес-служби НБУ. Там пояснили, що зарплати правління не підвищувалися роками, і тепер їх справді вирішили наблизити до ринкових. Водночас, за даними Держкомстату, середня зарплата у фінансовому секторі станом на серпень становить трохи більше 13 тисяч гривень на місяць – аж ніяк не 300 тисяч.