Мінфін США готовий допомогти Україні з реформою ДФС

Помічник Державного секретаря США з питань Європи і Євразії Аарон Мітчелл планує свій перший закордонний візит до України найближчим часом.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України з посиланням на підсумки зустрічі з Мітчеллом міністра Олександра Данилюка під час його візиту до Вашингтона (США) разом з послом України в США Валерієм Чалим.

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За інформацією Мінфіну, це одна з перших зустрічей Мітчелла з початку його роботи в Держдепартаменті США, що підтверджує пріоритетність України серед 50 країн, за співпрацю з якими він відповідальний.

Мінфін повідомив, що Мітчелл назвав Україну пріоритетом у зовнішній політиці США, відзначив прогрес у впровадженні структурних реформ у нашій країні, але при цьому нагадав про необхідність створення Антикорупційного суду.

Також Мінфін повідомив, що того ж дня міністр Данилюк зі своїм заступником Юрієм Буцою зустрілися з міністром фінансів США Стівеном Мнучіном і його заступником з міжнародних справ Девідом Малпассом.

Під час цієї зустрічі сторони обговорили прогрес економічних реформ в Україні, виконання програми Міжнародного валютного фонду й успішний вихід нашої країни на міжнародні ринки капіталу. За підсумками цієї зустрічі Мінфін США висловив готовність допомогти Україні в напрямі комплексної реформи Державної фіскальної служби.

Крім того, як повідомив Мінфін, Данилюк провів зустріч зі спеціальним радником президента США з питань глобальної економіки і фінансів Метью Хаарсейгером.

Під час цієї зустрічі сторони обговорили прогрес у співпраці України з МВФ і реформи, необхідні для успішного завершення програми в 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація під керівництвом міністра Олександра Данилюка з 10 по 16 жовтня брала участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні (США).