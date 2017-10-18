У Києві викрили "пральню" з обігом 700 мільйонів

У Києві оперативники місцевої прокуратури №1, Голосіївського управління поліції та СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у 700 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, встановлено, що центр протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.

У ході розслідування кримінального провадження виявлено, що службовими особами державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії виведено у тіньовий обіг та привласнено понад 10 млн грн державних коштів.

«Так, кошти за виконання робіт, згідно умов фіктивних договорів, перераховувались на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що в подальшому готівкові кошти знімались з рахунків суб’єктів господарювання через банкомати «ПриватБанку» кур’єрами та передавались службовим особам.

Повідомляється, що за результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.

«На даний час із засновниками та посадовими особами підприємств проводяться слідчі дії», - додали в прокуратурі.