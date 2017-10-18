ЗМІ: керівництво Нацбанку істотно підняло собі зарплати, без поліпшеної получки залишилася Гонтарєва (відео)

У Національному банку України суттєво зросла заробітна плата у членів правління, повідомляє ТСН з посиланням на свої джерела.

Згідно з повідомленням, виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій тепер отримуватиме удвічі більше - 241 тисячу гривень, а зарплата заступника голови НБУ Дмитра Сологуба зросте на 107 тисяч гривень.

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Роман Борисенко і Катерина Рожкова зароблятимуть тепер по 230 тисяч гривень, а Олег Чурій - на 6 тисяч гривень менше від цієї суми.

Голові НБУ передбачається зарплата на рівні 300 тисяч гривень, однак Валерія Гонтарева перебуває в неоплачуваній відпустці, тому підвищену зарплату отримати не встигла.

Також повідомляється, що ніхто з членів правління НБУ не захотів пояснювати, за які заслуги вони тепер буде отримувати такі гроші, тоді як у прес-службі НБУ пояснили цей крок рішенням наблизити зарплати до ринкових.

За даними Держкомстату, середня зарплата у фінансовому секторі України станом на серпень становила трохи більше 13 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева після трирічного перебування на посаді подала президенту Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня 2017 року та пішла у тривалу відпустку. З 11 травня 2017 року до призначення наступника Гонтаревої обов'язки голови НБУ виконує перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій.

Згідно з Конституцією України, глава держави має представити на розгляд Верховної Ради наступника Гонтаревої, проте конкретні терміни у законодавстві не обумовляються. Наприкінці серпня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що президент внесе на розгляд парламенту нову кандидатуру на пост голови Нацбанку до кінця вересня.