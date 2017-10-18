Звіт про роботу Кабміну: Гройсман похвалився боротьбою з контрабандою на митниці

Зростання митних надходжень до державного бюджету України у січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 34%.

Читайте такожНадходження до місцевих бюджетів зросли майже на третину - прем'єр

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду, представляючи звіт роботи Кабінету міністрів за січень-вересень 2017 року.

За його словами, зростання досягнуто завдяки боротьбі з контрабандою на митницях.

"Ми на 34% збільшили надходження до держбюджету від митниць. Це означає, що ми забезпечили більшу прозорість і більш ефективну боротьбу з контрабандою", - сказав прем'єр.

Гройсман також зазначив, що в майбутньому від посилення контролю на кордонах і об'єднання баз даних з міжнародними партнерами України надходження від митниці будуть зростати.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами уряду, зростання надходжень митних платежів за підсумками 2017 року порівняно з минулим роком становитиме 50 млрд грн.