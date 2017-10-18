Гривня зміцнюється: "відвоювала" у долара ще кілька копійок

У середу, 18 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,42/26,44 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,07/31,09 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4611/0,4614 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 26,4289 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 214 угод на суму 102,1 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 17 жовтня, корирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,45/26,47 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,06/31,09 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.