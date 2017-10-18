Гройсман назвав умови для прискорення темпів зростання української економіки

Правильні системні реформи і зміни дозволять досягти зростання економіки України на 3%, які уряд закладає в державному бюджеті на наступний рік.

Читайте такожМВФ очікує зростання економіки України на 2% за інфляції 10%

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, представляючи звіт роботи Кабінету міністрів за січень-вересень 2017 року.

"3% зростання - це на більш ніж 400 мільярдів гривень більше, ніж цього року, це десятки тисяч робочих місць... Ці цифри не є граничними, ми можемо збільшити за умови правильних системних реформ і змін", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що завдання уряду - розвивати національну економіку так, щоб Україна не мала потребу в зовнішніх запозиченнях.

"Ми можемо забезпечити якісне зростання української економіки навіть більше 3%, які ми плануємо на наступний рік", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман раніше заявляв, що розраховує на прийняття цієї осені Верховною Радою у співпраці з президентом "мотивуючих" законів, які зможуть подвоїти зростання економіки України.

Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%. Світовий банк зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%.