Боротьба з бідністю: Нацбанк пояснив, чому в рази піднялася зарплата керівництва

Посадові оклади керівництва Національного банку у вересні дійсно зросли за затвердженою радою НБУ методикою у зв'язку з їх приведенням до середньоринкового рівня.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного банку.

«Протягом кількох років заробітна плата голови НБУ і заступників (членів правління Національного банку) залишалася незмінною - у кілька разів нижчою за середньоринкову заробітну плату членів правлінь банків України. Для наближення заробітної плати до вищевказаного середньоринкового рівня посадові оклади членів правління Національного банку було збільшено», - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснили, що за затвердженою радою методикою посадовий оклад голови НБУ встановлюється на рівні не вище середньоринкового розміру фіксованої заробітної плати голів правлінь українських банків України, а оклади заступників визначаються із застосуванням понижуючих коефіцієнтів від посадового окладу голови.

При цьому в НБУ відзначили, що проведене підвищення не стосується голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка у травні подала президенту України заяву про відставку і перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, не плануючи повертатися в НБУ.

У НБУ запевнили, що зміни в майновому стані заступників голови НБУ будуть відображені в їхніх деклараціях і оприлюднені на сайті Національного агентства з попередження корупції.

Раніше ТСН з посиланням на свої джерела повідомила, що у Національному банку істотно зросли заробітні плати членів правління. Зокрема, виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій тепер буде отримувати удвічі більше - 241 тисячу гривень, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб - 237 тисяч гривень, Роман Борисенко і Катерина Рожкова - по 230 тисяч гривень, Олег Чурій - 224 тисячі гривень.

Голові НБУ після підвищення передбачається зарплата на рівні 300 тисяч гривень, однак Валерія Гонтарева перебуває в неоплачуваній відпустці, тому збільшену зарплату отримати не встигла.

За даними Державної служби статистики, середня зарплата у фінансовому секторі України станом на серпень становила трохи більше 13 тисяч гривень на місяць.