НБУ відкрив реєстр кредитних посередників банків

Національний банк України почав вести на офіційному сайті реєстру кредитних посередників банків, який наповнюватиметься по мірі отримання регулятором відповідної інформації.

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Як повідомляється на сайті НБУ, реєстр дозволить споживачам банківських послуг отримувати розгорнуту інформацію про кредитних посередників, що знизить ризик незаконних дій з боку шахраїв, які видають себе за представників банків, і підвищить якість інформування позичальників про умови та вартості кредитів.

Регулятор нагадав, що кредитний посередник має право на посередництво у сфері споживчого кредитування на користь банку лише після включення його до реєстру НБУ та оприлюднення банком-кредитором інформації про посередника.

Також повідомляється, що перед подачею інформації про посередників в НБУ кожний банк-кредитор повинен самостійно перевірити її достовірність.

Як повідомляв УНІАН, з 10 червня 2017 року в Україні діє Закон "Про споживче кредитування", який встановлює правові підстави для діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування. Закон наділяє Національний банк повноваженнями встановлювати вимоги до кредитних посередників банків та їх діяльності.