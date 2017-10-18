Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 19 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2642,5466 (18 жовтня – 2648,4328)

100 EUR – 3104,7280 (18 жовтня – 3114,2921)

10 RUR – 4,6140 (18 жовтня – 4,6189)

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Як повідомляє УНІАН, 18 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,41/26,43 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,08/31,10 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4255 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 576 угод на суму 360,94 мільйона доларів.