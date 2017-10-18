Інвестиції в Україну: країна готує п'ять нових проектів

Уряд України готує п'ять нових проектів за підтримки міжнародних фінансових організацій, включаючи Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, в тому числі в цьому переліку проект доступу до довгострокового фінансування зі Світовим банком об'ємом 150 мільйонів доларів США, націлений на фінансування інвестиційних, інноваційних проектів розвитку приватного сектора економіки.

Також у списку проект щодо продовження третьої лінії метрополітену в Харкові, передбачає фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку на 150 мільйонів євро і Європейського інвестиційного банку на 154,5 мільйони євро.

Крім того, Міністерство фінансів спільно з Міносвіти і науки готують проект "Вища освіта України" за участю Європейського інвестиційного банку на суму 108 мільйонів євро.

Також у переліку два проекти з участю Європейського інвестиційного банку: проект Міненерговугілля з будівництва Канівської ГАЕС на 400 мільйонів євро і Мінінфраструктури проект з модернізації української залізниці на 150 мільйонів євро.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки Група Світового банку надала Україні близько 4,7 мільярда доларів США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає підтримку Україні для впровадження важливих для економіки реформ, беручи участь в десятках проектів в нашій країні. Загальна сума фінансування діючих проектів перевищує 4 мільярди євро.

Європейський інвестиційний банк — державне фінансово-кредитне установа Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів.