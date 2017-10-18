Каталонська криза може коштувати Іспанії до 12 мільярдів євро - ЗМІ

19:40, 18 жовтня 2017
Фінанси
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Каталонія становить близько 20% іспанського ВВП, тому все, що відбувається в регіоні істотно впливає на все королівство.

Ілюстрація / REUTERS

Каталонська криза може мати негативний ефект для економіки Іспанії і призвести до втрати 12 мільярдів євро ВВП наступного року, повідомляє Росбалт з посиланням на підрахунки Незалежного органу з фіскальної відповідальності.

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"ВВП країни може скоротитися на 0,4-1,2 процентних пункти в 2018 році, що відповідає втраті від 4 мільярдів до 12 мільярдів євро залежно від того, як довго триватиме конфлікт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Каталонія становить близько 20% іспанського ВВП, тому все, що відбувається в регіоні, істотно впливає на ситуацію у всьому королівстві. Раніше прогноз зростання економіки країни на майбутній рік становив 2,7%.

1 жовтня в Каталонії пройшло голосування з питання про вихід регіону зі складу королівства. У ньому взяли участь 2,28 мільйона з 5,31 мільйона каталонців, що мають право голосу, при цьому 90,18% учасників плебісциту висловилися за незалежність. Мадрид вважає цей референдум нелегітимним і відмовляється визнавати його результати.

Минулого тижня кабмін Іспанії зажадав від влади Каталонії роз'яснити, чи проголосила вона незалежність за підсумками незаконного референдуму. Голова регіону Карлес Пучдемон направив прем'єр-міністру Маріано Рахою листа з пропозицією почати переговори, але не дав прямої відповіді на питання.

У Мадриді ж назвали послання таким, що не прояснює, чи проголосила Каталонія незалежність. Якщо відповідь не надійде до четверга, влада Іспанії погрожує відкликати автономний статус регіону.

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Теги: #Каталонія та Іспанія#референдум в Каталонії