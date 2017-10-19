Зростання економіки Китаю сповільнилося до 6,8%

ВВП Китаю за підсумками третього кварталу 2017 року зріс на 6,8% порівняно з аналогічним показником минулого року, сповільнившись з 6,9% в перших двох кварталах, що, втім, збіглося з очікуваннями експертів і виявилося вищим за офіційний прогноз китайської влади.

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Влада країни встановила планку зростання ВВП в 2017 році на рівні 6,5% і вище, пише Прайм. За підсумками перших двох кварталів ВВП зріс на 6,9%. Хоча показник співпав з очікуваннями експертів, він пішов дещо врозріз з прогнозами голови ЦБ Китаю Чжоу Сяочуаня, який раніше заявив, що зростання ВВП у другому півріччі може становити 7%. Тим часом прем'єр Лі Кецян говорив, що тенденція зростання попереднього півріччя не зазнає великих змін. Експерти на початку року прогнозували, що темпи зростання сповільняться до кінця року, коли ефект від заходів стимулювання економіки піде на спад.

За попередніми підрахунками, ВВП Китаю за підсумками перших трьох кварталів зріс на 6,9% у річному вираженні, а його загальний обсяг становив 59,3 трильйона юанів (8,98 трильйона доларів).

Роздрібні продажі в Китаї за січень-вересень 2017 року зросли на 10,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, виявившись кращими за очікування експертів, а онлайн-продажі зросли відразу на третину. Промислове виробництво за дев'ять місяців 2017 зросло на 6,7% в річному вираженні, а інвестиції в основний капітал (за винятком сільського господарства) Китаю за цей же звітний період зросли на 7,5%. Частка держпідприємств зросла на 11%, а приватного сектору — на 6%, становивши 60,5% від загального обсягу інвестицій.

Міжнародний валютний фонд раніше в жовтні підвищив прогноз зростання економіки світу та Китаю на 2017-2018 роки, до 6,8% і 6,5% відповідно, що на 0,1 пункту вище липневого прогнозу фонду.

Темпи зростання ВВП Китаю в 2016 році сповільнилися до 6,7% проти 6,9% в 2015 році, що стало найгіршим показником за останні 26 років, однак це збіглося з офіційними прогнозами влади, оприлюдненими на початку 2016 року

Економіка Китаю в останні кілька років почала поступово сповільнювати зростання, що викликає занепокоєння у експертів. Китайська влада не поділяє їхнього песимізму, називаючи це "новою нормою", яка передбачає якісний, інтенсивний розвиток, а не швидкі темпи екстенсивного зростання.