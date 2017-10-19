Бюджетний комітет Ради рекомендує прийняти держбюджет-2018 в першому читанні з низкою поправок

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти проект державного бюджету України на 2018 рік за основу з урахуванням пропозицій комітету.

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«Прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету», - йдеться в скороченому висновку комітету, опублікованому на сайті парламенту, але повний текст документа поки що відсутній.

Раніше проект держбюджету-2018 розкритикували в Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради, на думку якого, проект допускає можливість управління державними видатками «в ручному режимі» без відповідного економічного обґрунтування напрямів і обсягів розподілу бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада згідно з порядком денним 19 жовтня планує розглянути затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами в сумі 877 млрд грн, видатками в сумі 948 млрд грн і показником дефіциту в сумі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП.