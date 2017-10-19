Нобелівський лауреат розклав "по поличках" економіку України

Нобелівський лауреат Пол Кругман в деталях розібрав економіку України і дав свої поради щодо її оптимізації. Про це пишеться в новому випуску журналу "Новое время".

"Необхідно проводити реформи, а це позначиться на долі малих і середніх компаній. Боріться з корупцією, встановіть верховенство права, очистіть фінансову систему — і малий бізнес почне бурхливо розвиватися. Але я зроблю застереження: реформи треба робити не для малого бізнесу, а для всієї країни", - стверджує лауреат.

Кругман упевнений, що Україна — це економіка, яка базується на експорті сировини.

"А це не дуже привабливе середовище для невеликих компаній. Щоб це змінити, потрібно докласти багато зусиль, хоча умови зараз у вас непогані. Гривня істотно девальвувала за останні роки, але все одно вона достатньо міцна, враховуючи, наскільки у вас низька продуктивність праці. Вся справа в тому, що Україна експортує сировину на зовнішні ринки, а зарплати — як і раніше невисокі. Це, до речі, теж проблема", - говорить він.

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Експерт каже, що економіка України повинна бути відкритою і справедливою.

"У світі дуже багато грошей, які нікуди вигідно інвестувати. З реальними нульовими ставками за облігаціями розвинених країн час брати в борг —цілком відповідне. Інвесторів можна переконати вкладати в облігації країн, що розвиваються. До того ж Україні сьогодні потрібен успішний прецедент розміщення євробондів, щоб знову опинитися у фокусі уваги інвестиційних фондів", - сказав нобелівський лауреат.

Також він розповів, як можна змусити великі компанії платити податки в країнах, де у них реально відбуваються бізнес-процеси.

"Це можна зробити двома способами. По-перше, податки потрібно збирати в тій країні, де реалізуються продукти конкретної компанії, а не там, де знаходиться головний офіс або формально зареєстрована юридична особа цієї компанії. Такий підхід неідеальний, але міг би вирішити проблему. По-друге, якщо ключові економічні сили погодяться поставити офшори на місце — ті просто зникнуть", - рекомендує експерт.

Кругман запевняє, що якщо великі гравці в економіці домовляться між собою закрити податкові гавані, то це буде зовсім нескладно.

"Наостанок скажу ще, що багато урядів просто не вміють збирати податки", - додав він.

Повністю матеріал читайте в новому випуску журналу "Новий час".