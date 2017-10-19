Ми готові працювати над реформуванням митниці разом з керівництвом ДФС - Южаніна

Комітет парламенту з питань податкової та митної політики готовий до конструктивної співпраці з керівництвом Державної фіскальної служби з питань, пов'язаних з роботою митниці. Про це сьогодні повідомила глава комітету Ніна Южаніна.

За її словами, вчора в окремих ЗМІ з'явилися повідомлення, що нібито депутати під час засідання Комітету висловили претензії до роботи в.о. глави ДФС Мирослава Продана, але ця інформація не відповідає дійсності.

"Вчора у нас було звичайне чергове обговорення поточних питань на митниці. Ніхто не давав жодної оцінки роботі митниці. Я намагалася створити таку робочу обстановку для того, щоб депутати, які приїхали з регіонів, могли задати питання в.о. голови ДФС. Депутати давно говорили про таку зустріч. Я попросила їх підготувати всі питання і матеріали, які у них є. Але це не виглядало як невдоволення окремих депутатів роботою безпосередньо Мирослава Продана або інших представників ДФС. Обстановка була конструктивна. Мирослав Продан прийшов з керівниками департаментів, щоб вони могли відповісти на широке коло питань", - пояснила Южаніна.

За її словами, депутати і керівництво ДФС домовилися, що до наступної зустрічі, яка відбудеться через місяць, представлені членами комітету матеріали повинні бути вивчені та опрацьовані.

"Комітет - це орган, який повинен контролювати Державну фіскальну службу. Тому ми будемо проводити щомісячні зустрічі з головою ДФС, щоб обговорювати питання, в тому числі і по роботі митниці. Будемо обговорювати концепцію реформування митниці. Вчора було не дуже багато часу, тому обговорювали тільки нагальні питання. Тому я насправді здивована тим, що ЗМІ представили цю інформацію, як ніби комітет розкритикував або визнав незадовільною роботу Мирослава Продана. Жодної подібної пропозиції не прозвучало ні від одного депутата", - підкреслила Южаніна.

Нагадаємо, вчора відбулося засідання комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики за участю керівників ДФС.