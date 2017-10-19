Рада прийняла за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації медреформи

Верховна Рада прийняла за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування прийнятої медичної реформи.

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За прийняття відповідного законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів» проголосували 234 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що законопроект реалізує зміни «гроші йдуть за пацієнтом».

«Тепер медустанови, з якими укладені договори про надання послуг пацієнтам, отримуватимуть виплати на надані пацієнтам послуги безпосередньо з держбюджету, без посередників», - сказала вона.

За словами Супрун, ця зміна запустить конкуренцію за пацієнтів, надасть медустановам кошти для розвитку і дасть змогу лікарям отримувати гідний офіційний доход.

Крім того, Супрун зазначила, що законопроект фіксує ролі державного і місцевого бюджетів в системі охорони здоров'я.

«Держбюджет відповідатиме за оплату установам, що надають медичні послуги, які входять до програми медгарантій, а місцеві бюджети зможуть підтримувати комунальні установи охорони здоров'я, реалізовувати місцеві програми охорони здоров'я», - сказала вона.

В.о. міністра також зазначила, що законопроект забезпечує перехідний період для змін у системі фінансування. З 2018 року принцип «гроші йдуть за пацієнтом» запрацює на первинному рівні, протягом 2018-2019 років другий і третій рівень фінансуватимуться через медичну субвенцію, а в 2020 році медична допомога всіх рівнів перейде на принцип «гроші йдуть за пацієнтом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України прийняла урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».