НБУ знайшов підозрілі операції в 36 банках

Національний банк України в січні-вересні 2017 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 36 банків на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 16 млрд дол. і 10 млн євро, йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

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"Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, спрямована правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухилення від оподаткування.

НБУ зазначив, що за даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки в НБУ, протягом 9 місяців 2017 року банки надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про понад 5,7 млн фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, що майже на 11% більше, ніж за аналогічний період 2016.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році за результатами перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків і 2 небанківських фінансових установ.