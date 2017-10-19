В Україні поменшало офіційних безробітних

Рівень безробіття в Україні у вересні 2017 року зменшився порівняно з серпнем на 2,9%, в абсолютних цифрах - на 8,9 тис. осіб, до 303 тис., повідомила Державна служба статистики.

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Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,2% населення працездатного віку.

Також повідомляється, що у вересні кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилася майже на 10,4 тис. осіб – до 237,8 тис. При цьому середній розмір допомоги у вересні становив 2 033 грн проти 2 058 грн в серпні поточного року.

Отримали роботу у вересні 2017 року 8,3% зареєстрованих безробітних (30,3 тис. осіб) проти 6,4% (23,2 тис. осіб) місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце у вересні 2017 року становив 4 людини, як і місяцем раніше. З березня по липень 2017 року цей показник становив 5 осіб на вакантне місце.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тис. осіб, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.