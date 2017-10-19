ДФС перегляне критерії визначення великих платників податків

Критерії, за якими в Україні визначаються великі платники податків, на сьогоднішній день застаріли і потребують перегляду. Про це в ході прес-конференції повідомив голова Офісу великих платників Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

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"Ми зробили на сьогодні аналіз, хто підпадає під критерій великих платників податків на наступний рік. І на сьогодні таким критеріям відповідають 2 500 платників в нашій державі На сьогодні критерії дуже застаріли, і є необхідність їх змінювати та переглядати", - сказав він.

За словами Бамбізова, на сьогоднішній день в Україні в реальності таких платників податків налічується близько 900.

"Кого б я хотів бачити там у майбутньому? Я хотів би бачити підприємства, які створюють в нашій державі додану вартість... Якщо ми подивимося на структуру бюджету, то саме податок на додану вартість посідає перше місце з усіх податків по наповненню держбюджету України", - сказав Бамбизов.

Друге місце, за його словами, посідає акцизний податок, третє - рентна плата.

Як повідомляв УНІАН, великі платники податків протягом січня-вересня 2017 року перерахували до державного бюджету України 194 мільярдів гривень, що на 21%, або на 33,2 мільярда гривень, більше перерахувань за аналогічний період минулого року.