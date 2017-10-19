Майже дві третини експортних операцій в Україні проходять через офшори - ДФС

Майже дві третини експортних операцій в Україні проходять за непрямими контрактами, через офшори. Про це в ході прес-конференції повідомив голова Офісу великих платників Державної фіскальної служби Євген Бамбизов.

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"74% всіх експортних контрактів проходять по непрямим контрактам", - сказав він.

За його словами, 60% експортних операцій великих платників, податки яких адмініструються в Офісі, також проходять по непрямим контрактам.

"Для чого це робиться? Все розуміємо. Є посередник, який зареєстрований в юрисдикції, яка має пільговий режим оподаткування, і через цього посередника здійснюється придбання або реалізація того чи іншого виду продукції", - сказав він.

За його словами, якби Україна приєдналася до плану BEPS, проблему можна було б вирішити набагато простіше, але ми поки що перебуваємо на самому початку цього шляху і готуємося імплементувати тільки 4 з 15 кроків плану.

"Якщо ми не приєднаємося до плану BEPS, ми будемо отримувати інформацію з істотним запізненням. На сьогодні ми отримуємо інформацію з запізненням 6-7 місяців, в кращому випадку. План BEPS передбачає автоматичний обмін інформацією", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до 2020 року почати автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки нерезидентів за міжнародним стандартом (Common Reporting Standard), який був розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і схвалений G20.

Україна планує приєднатися до Плану Організації економічного співробітництва і розвитку в Європі (ОЕСР) щодо протидії ухиленню від сплати податків – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

У рамках плану ОЕСР розробила 15 кроків, які охоплюють різні сфери протидії агресивного податкового планування. Серед них: вдосконалення правил трансфертного ціноутворення, запобігання ухилення від сплати податків за допомогою міжнародних договорів, оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній, обмін інформацією.

Приєднання України до BEPS означає, що країна зобов'язується імплементувати мінімальний стандарт плану, що включає чотири кроки боротьби з податковими зловживаннями, пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування, уникнення зловживань при застосуванні податкових конвенцій, розкриття інформації про використання схем агресивного податкового планування, збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами.