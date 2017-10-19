Держбюдет-2018: депутати пропонують підняти надходження від податків

Бюджетний комітет Верховної Ради України пропонує Кабінету міністрів розглянути можливість збільшення надходжень по ряду податків і зборів у проекті державного бюджету на 2018 рік, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб і ренту за користування надрами для видобування природного газу.

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Згідно з висновком комітету, оприлюдненому на сайті парламенту, також пропонується розглянути можливість підвищення надходжень прибутку державних або муніципальних підприємств, плати за розміщення тимчасово вільних коштів держбюджету, плати за ліцензії на користування радіочастотним ресурсом.

Крім того, комітет пропонує передбачити в проекті надходження від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

Крім цього, комітет рекомендує врегулювати питання ліцензійних умов випуску та проведення лотерей, і при необхідності переглянути показники відповідних доходів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада найближчим часом планує розглянути затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету на 2018 рік з доходами у сумі 877 мільярдів гривень, видатками - 948 мільярдів гривень і показником дефіциту - 77,9 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.

Бюджетний комітет пропонує Раді прийняти проект держбюджету наступного року у першому читанні з урахуванням низки рекомендацій, включаючи збільшення витрат по низці програм, що буде компенсовано зростанням перераховується Національним банком прибутку на 1,725 мільярда гривень і збільшенням надходжень за низкою податків та зборів.