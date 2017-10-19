Долар та євро дорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2649,9950 (19 жовтня – 2642,5466)

100 EUR – 3136,0041 (19 жовтня – 3104,7280)

10 RUR – 4,6030 (19 жовтня – 4,6140)

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,49/26,51 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,37/31,40 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,50 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 600 угод на суму 345,16 мільйона доларів.