Рада може розглянути проект бюджету не раніше 7 листопада

Верховна Рада може розглянути проект державного бюджету України на 2018 рік не раніше 7 листопада. Як випливає з порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання парламенту, розгляд законопроекту №7000 "Про державний бюджет України на 2018 рік" в п'ятницю, 20 жовтня, не передбачається.

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При цьому, згідно з календарним планом роботи Ради, наступне пленарне засідання відбудеться 7 листопада, а до цього депутати працюватимуть з виборцями, в комітетах, комісіях і фракціях.

Відповідно до Закону "Про регламент Верховної Ради України", парламент розглядає проект держбюджету на наступний рік у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому.

При цьому регламент передбачає, що профільний парламентський комітет не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, готує висновки і пропозиції до проекту.

Висновок Бюджетного комітету було оприлюднено вчора, 19 жовтня, а засідання комітету з розглядом 2289 поправок депутатів проводилося 18 жовтня.

Профільний комітет стверджує, що в ході розгляду законопроекту не отримав висновків парламентських комітетів з питань протидії корупції та з питань європейської інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 вересня прийняла до розгляду затверджений Кабінетом міністрів та зареєстрований в парламенті 15 вересня проект держбюджету на 2018 рік з доходами у сумі 877 мільярдів гривень, видатками - 948 мільярда гривень і показником дефіциту - 77,9 мільярда гривень, або на 2,4% ВВП.

Граничний обсяг держборгу на 31 грудня 2018 року встановлено в сумі 1,999 трильйона гривень, гарантованого державою боргу – 747,6 мільярда гривень, що в сумі, за оцінками уряду, становить 84,6% ВВП.

Бюджет розроблений на базі середньострокової бюджетної резолюції на 2018-2020 роки з прогнозованими показниками зростання економіки в 2018 році на 3% при інфляції 11%.

За результатами аналізу законопроекту Бюджетний комітет Ради запропонував депутатам прийняти його в першому читанні з низкою поправок, в тому числі збільшити видатки по ряду програм і компенсувати збільшенням перераховується Національним банком прибутку на 1,725 мільярда гривень і надходжень з низки податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб і ренту за користування надрами для видобування природного газу.