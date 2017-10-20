Кабмін спрямував ще 6,4 мільярда на підвищення пенсій у жовтні - Рева

Уряд, у зв'язку з прийняттям закону про підвищення пенсій в Україні з 3 жовтня 2017 року, направило додаткові 6,4 мільярда гривень на підвищення пенсійних виплат у жовтні 2017 року, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи у Верховній Раді.

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"Я хочу доповісти, що додаткових витрат у жовтні місяці було спрямовано на підвищення пенсій 6 мільярдів 400 мільйонів гривень", - заявив міністр.

Рева додав, що виплата підвищених пенсій проводиться з 11 жовтня, тобто з 11 жовтня кожен пенсіонер отримає новий розмір пенсії.

"Тим, хто отримав пенсію з 3 по 11 жовтня, 11 і 12 жовтня була проведена доплата. Таким чином, уряд повністю розрахується з пенсіонерами до кінця жовтня 2017 року", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що одержувачі пенсій за спеціальними законами, яким доцільно перейти на пенсію за нормами прийнятого закону, отримають підвищені виплати вже в листопаді.

Як повідомляв УНІАН, за словами Реви, середній розмір пенсії в Україні після набуття чинності з 11 жовтня 2017 року пенсійної реформи збільшився на 559 гривени і становить 2446,56 гривні.

Раніше в Пенсійному Фонді України повідомляли, що для проведення осучаснення пенсій українців у жовтні цього року знадобиться додаткові 5 мільярдів гривень.