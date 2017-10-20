Після реформи: середня пенсія в Україні зросла на 559 гривень

Середній розмір пенсії в Україні після вступу у дію з 11 жовтня 2017 року пенсійної реформи збільшився на 559 гривень і склав 2446,56 гривні, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи у Верховній Раді.

Читайте такожКабмін спрямував ще 6,4 мільярда на підвищення пенсій у жовтні - Рева

"Середній розмір пенсій після перерахунку збільшився на 559 гривень 78 копійок. І якщо до закону середній розмір пенсії в Україні становив 1886 гривень 78 копійок, то тепер він становить в середньому 2446 гривень 56 копійок", заявив міністр.

Рева також повідомив, що із загальної кількості пенсіонерів - 11,7 мільйона осіб, розмір пенсії було збільшено для 10 мільйонів 240 тисяч осіб, що становить 90% від їх загальної кількості.

"Не перераховані пенсії близько 900 тисяч людей, які отримують пенсії за спеціальними законами. Тобто мова йде про народних депутатів, держслужбовців, посадових осіб місцевих органів влади та інших категоріях, які мали право на спеціальні пенсії і яким сьогодні недоцільно підвищувати пенсії. А також тим категоріям громадян, яким пенсії були призначені в 2015-2017 роках", - додав міністр.

Рева також повідомив, що працюючі пенсіонери, яких в Україні понад 600 тисяч, після прийняття закону про підвищення пенсій будуть отримувати її в повному обсязі, без зменшення на 15%, як це було до пенсійної реформи.

Міністр зазначив, що з 2019 року в Україні пенсії будуть індексуватися шляхом збільшення зарплати, з якої вони розраховані, на коефіцієнт, який відповідає 50% зростання споживчих цін і 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачуються страхові внески. І вже в 2019 році будуть осучаснені пенсії людям, які вийшли на пенсію у 2015, 2016 і 2017 роках, сказав Рева.

"Таким чином, пенсії вирівняються в Україні. При однаковому стажі і однаковому коефіцієнті заробітку, розрив у пенсійному забезпеченні більше не буде. І це головне наше завоювання, яке ми досягли разом", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу набув чинності 11 жовтня 2017 року. Цей документ встановлює вимоги до мінімального страхового стажу для виходу на пенсію і передбачає підвищення пенсій 9 млн пенсіонерам на суму від 200 до 1000 гривень вже з жовтня.

Також передбачається запровадження автоматичного норми про щорічну індексацію (перерахунку) пенсій для захисту від інфляції з урахуванням фінансових можливостей солідарної системи.

Міжнародний валютний фонд раніше заявляв, що ухвалення пенсійної реформи є критично важливим для виділення Україні наступного траншу.