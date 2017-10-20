В Україні з початку року роздрібна торгівля зросла до 580 мільярдів

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-вересні 2017 року зріс на 8,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 578,049 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив тільки процентне співвідношення.

Разом з тим, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-вересень 2016 року оборот роздрібної торгівлі становив 932,9 мільярда гривень, що на 354,9 мільярда гривень більше порівняно з даними за 2017 рік.

У відомстві пояснили, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, оскільки з 2017 року змінилась методологія розрахунку.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі за 9 місяців цього року зріс у Закарпатській (на 22,7% - до 13,1 мільярда гривень), Вінницькій (на 16,9% - до 14,7 мільярда гривень), Одеській (на 14,8% - до 45,16 мільярда гривень), Львівської (на 12,6% - до 36,5 мільярда гривень), Миколаївській (на 10,1 % - до 13,5 мільярда гривень) та Сумській (на 10% - до 11,5 мільярда гривень) областях.

Найбільше зниження зростання роздрібного товарообігу в січні-вересні 2017 року було зафіксовано у Волинській області (на 5,9% - до 10,8 мільярда гривень).

Оборот роздрібної торгівлі у вересні 2017 року порівняно з вереснем 2016 року зріс на 8,1%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-вересні 2017 року становив 415,9 мільярда гривень, що на 8,6% більше показника за січень-вересень 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі у січні-серпні 2017 року зріс на 8,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року (у порівнянних цінах) до 507,918 мільярда гривень.

У 2016 році оборот роздрібної торгівлі в Україні збільшився на 3,7% порівняно з 2015 роком (у порівнянних цінах) до 1,159 трильйона гривень.