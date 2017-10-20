Що буде з гривнею: очікування українців щодо курсу значно погіршились

Індекс споживчих настроїв в Україні у вересні 2017 року зріс на 0,4 пункту порівняно з серпнем 2017 року – до 59. Такі дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік у вересні зріс на 2,4 пункту в порівнянні з серпнем і становив 60,2, а індекс очікуваного розвитку економіки в найближчі 5 років знизився на 2,2 пункту – до 70,1.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального статку знизився на 6,6 пункту – до 54,7, а індекс доцільності великих покупок зріс на 3,5 пункту і становив 61,2.

Індекс інфляційних очікувань знизився на 0,2 пункту – до 185,2. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань збільшився на 13,7 п. ─ до значення 157,1.

«Хоча вересневий індекс споживчих настроїв в порівнянні з серпнем майже не змінився, компоненти індексу мали різну динаміку. Зокрема, оцінка поточного власного доходу та доцільності робити великі покупки зросла, але очікування доходу в майбутньому погіршилися. Такі різноспрямовані тенденції є наслідком, з одного боку, зростання номінальної заробітної плати у січні-вересні, а з іншого - наслідком погіршення девальваційних очікувань і прискорення інфляції восени», - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в серпні 2017 року зріс на 0,1 пункту - до показника 58,6.

Базова інфляція в Україні у вересні 2017 року в річному вираженні, порівняно з вереснем 2016 року прискорилася до 16,4% до 16,2%, зафіксованих у серпні-2017 до серпня-2016.