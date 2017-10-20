Гройсман розповів, скільки років йому залишилося до пенсії

Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману до виходу на пенсію залишився 21 рік, при цьому на сьогодні його трудовий стаж становить 23 роки.

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Про це Гройсман повідомив у ході брифінгу в Луцьку.

«Мені 39 років, до пенсії мені залишився 21 рік. У мене трудовий стаж 23-24 роки. Фактично, мені залишилося півтора року, щоб отримати 25 років трудового стажу. За великим рахунком, якщо ми приплюсуємо 21 рік, який залишився мені до пенсії, і 23 роки стажу, то це 44 роки трудового стажу, а на даний момент потрібно 25», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що уряд створив справедливу систему, яка віддасть належне тим, хто працював і чесно платив внески до пенсійного фонду

«Наступний перерахунок пенсій буде в 2019 році. Це буде ще один крок, який дозволить нам підвищувати пенсії. Зараз ми зробили кроки, які вже дали нам можливість підняти пенсії та зробити перерахунок для 9 млн пенсіонерів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, закон про пенсійну реформу, який в Україні набув чинності 11 жовтня, не передбачає підвищення пенсійного віку, але вводить вимоги до страхового стажу. Зокрема, для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. За стажу від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, за стажу не менше 15 років - до 65 років. У той же час, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Розмір допомоги буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу.